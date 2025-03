Oasport.it - Salto con gli sci: Nika Prevc imbattibile anche a Lahti, Sieff e Lara Malsiner nelle 30

Leggi su Oasport.it

Nona vittoria consecutiva, e quattordicesima assoluta in stagione, perin Coppa del Mondo dicon gli sci. Non serve neppure stupirsi più, in quanto la slovena va così forte che non esiste al momento margine alcuno per poterla battere. Unica a superare (anzi, sfondare) l’HS in quel di, unica sopra quota 300 punti (302.8), la vincitrice della Sfera di Cristallo semplicemente vola. Bastano i numeri: 129 metri e 148.3 punti nella prima serie, 135.5 e 154.5 nella seconda, fine della storia.Tra prima e seconda serie non cambia neppure il podio, con la tedesca Selina Freitag che, bene o male, salta in modo identico tra le due performance e chiude a 277.4 (122 metri e poi 121) davanti alla canadese Alexandria Loutitt, che qualcosa da recriminare ce l’ha soprattutto sul primoda 126.