Ilrestodelcarlino.it - Salotto commerciale sotto i ferri. Si abbellisce galleria Urtoller

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Centocinquantamila euro investiti dall’amministrazione comunale per il restyling di, uno dei quattro similari spazi commerciali del centro storico realizzati a cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, insieme alle gallerie Almerici, Oir e Isei. In corso Cavour troviamo ancheCavour che avrebbe dovuto essere rigenerata una decina di anni fa e destinata ad attività alimentari e gastronomiche, ma il progetto non andò in porto. Dopo una serie di interventi succedutisi sui manti dei luoghi aperti, a partire da piazza del Popolo nel 1994 sino alle Tre Piazze completate nel 2022, la giunta si inoltrerà quest’anno in un terreno finora insondato, la riqualificazione degli spazi esclusivi del commercio. "Il progetto è in fase finale di gestazione e presto lo condivideremo – informa l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri (foto in alto)–, già abbiamo informato l’amministratrice del condominio e il nostro intento è di renderne edotti attività commerciali e residenti.