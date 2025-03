Anteprima24.it - Salerno, uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto

Tempo di lettura: < 1 minutoA, nel quartiere Fuorni, undi 45 anni stando dineldalla finestra. In mano ha un coltello.Sul posto la Polizia di Stato, il personale sanitario del 118, e i vigili del fuoco diche hanno posizionato un telo gonfiabile in strada.Aggiornamento delle 22.00: Rientrata l'emergenza a Fuorni. L'è stato dissuaso ed è rientrato in casa. Sul posto al momento la Polizia e 118 per le operazioni del caso.