Salernotoday.it - Salerno città dello sport: via libera ai fondi per la manutenzione degli impianti

Leggi su Salernotoday.it

Stanziati nel bilancio di previsione presentato in Consiglio Comunale, deimirati per laordinaria e straordinariaivi cittadini. In particolare, avranno un nuovo aspetto i campetti di quartiere di Fratte, Monticelli e Mariconda. Annunciato, dunque, un.