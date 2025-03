Sololaroma.it - Saelemaekers letale, 2° in Serie A per xG: Roma o Milan nel suo futuro?

Leggi su Sololaroma.it

Poco più di metàè rimasta a disposizione di Ranieri a Trigoria. C’è chi non è stato convocato, come la componente italiana esclusi Baldanzi e Pisilli in U21, chi ha dovuto rinunciarci, come un Dybala pronto all’operazione al tendine, e chi invece la Nazionale l’ha ritrovata dopo più di 6 mesi d’assenza, come Alexis. Più di una volta ci siamo ritrovati in questa a sede a tessere le lodi di un giocatore arrivato in estate dalin sordina, tra l’indifferenza generale, e caratterizzato da una prima parte di stagione difficile a causa del brutto infortunio alla caviglia.Con Ranieri, come per tanti, la musica è cambiata, e benché nell’ultimo periodo non abbia quasi mai trovato una maglia da titolare, rimane una risorsa preziosissima per questa. 6 gol e 3 assist nelle 17 presenze accumulate in campionato, ma a far specie è un dato rivelato da understat.