Sabrina Baldini uccisa parlano i figli | Lui la voleva isolare allontanare da noi

Un’intera comunità si è stretta nel dolore per ricordarePaleni, la 56ennetra il 12 e il 13 marzo nella sua casa di Chignolo Po, in provincia di Pavia, da quello che doveva essere il suo compagno di vita, Franco Pettineo. In sua memoria, amici, parenti e cittadini hanno organizzato una lunga fiaccolata per le vie del paese, accendendo luci e parole contro la violenza.A parlare oggi sono idi, protagonisti di un commovente racconto raccolto da Fanpage.it. I due giovani, Andrea e Selene, hanno voluto dare voce alla storia di una madre che stava tentando di riconquistare la propria libertà, dopo anni vissuti sotto una relazione tossica e manipolatoria.“Cancellava le nostre chat perché sapeva che lui le controllava”, raccontano. “La sua capacità di dividere l’amore tra ie quel compagno lo faceva impazzire”.