Ryanair | Ita più piccola e con difficoltà negli aeroporti romani

"Ita è una compagnia più" rispetto di, "anche piùrispetto al passato. Non ha mai operato con la strategia point to point come fa. Noi vediamo una crescita limitata per quanto riguarda Ita e siamo qui per riempire questi spazi". Lo ha detto all'ANSA il ceo di, Eddie Wilson, oggi a Trieste. "Per Ita c'è anche una questione difficile legata aglidi Roma - ha aggiunto il ceo - Ciampino ha un limite di 65 voli giornalieri, a Fiumicino ci sono alti costi di accesso. E' un aeroporto costoso. Queste sono cattive notizie per Roma e quindi per Ita. Noi invece vogliamo crescere".