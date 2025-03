Lapresse.it - Russia, apneista stabilisce nuovo record per la nuotata più lunga sotto il ghiaccio

L’russa Yekaterina Nekrasova ha stabilito unmondiale nel nuotoil. I media russi hanno affermato che la donna ha nuotato per oltre 120 metri (400 piedi)la superficie ghiacciata del lago Baikal. Se confermata dagli organismi ufficiali competenti, questa distanza costituirebbe unmondiale. Nekrasova ha impiegato meno di due minuti per attraversare l’acqua ghiacciata senza muta e usando solo le gambe per spingersi in avanti. La temperatura dell’acqua era di 0 gradi Celsius (32 gradi Fahrenheit). Ilprecedente apparteneva alla stessa Nekrasova e si attestava a circa 103 metri (338 piedi). L’atleta della, che pratica il nuoto invernale da oltre 20 anni, ha iniziato i preparativi per l’attuale tentativo dilo scorso autunno.