Iltempo.it - "Rotti i soffitti di cristallo": è Kirsty Coventry la nuova presidente del Cio

Dal prossimo 24 giugno ildel Cio sarà per la prima volta una donna., quarantunenne ex nuotatrice e attuale ministro dello sport dello Zimbabwe, sarà la decima condottiera della nave a cinque cerchi, la prima africana dopo otto europei e uno statunitense. L'elezione si è svolta in Messenia, in un resort di lusso, nel corso della 144esima sessione. È servita una sola votazione per dirimere la contesa tra i nove candidati, poichénon solo ha confermato i pronostici della vigilia, ma è andata oltre le attese, superando immediatamente la maggioranza assoluta dei votanti. Occorrevano 49 preferenze per avere la meglio nel round iniziale, esattamente quante ne ha raccolto la due volte campionessa olimpica dei 200 dorso, distanziando nettamente gli altri. Juan Antonio Samaranch ha raccolto 28 voti, Sebastian Coe otto, David Lappartient e Morinari Watanabe quattro a testa, il principe giordano Feisal Al Hussein e Johan Eliasch due ciascuno.