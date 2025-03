Dilei.it - Rose Villan: “Soffro di misofonia, i rumori mi fanno impazzire”

Leggi su Dilei.it

Villain è una delle cantanti del momento: reduce dal successo a Sanremo con il brano Fuorilegge, l’interprete milanese sta mostrando al pubblico anche lati inediti di sé, raccontandosi in numeintervistate. Ad Alessandro Cattelan, nel corso di una nuova puntata di Hot Ones, ha ad esempio rivelato di soffrire di una malattia poco conosciuta: laVillain soffre di: cos’èNon si fa che parlare di lei: che sia per la musica o per il nuovo hairstyle, il nome diVillain è sulla bocca di tutti. E la curiosità intorno alla cantante sembra destinata a crescere dopo una recente intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan: nella nuova puntata di Hot Ones, in onda domani su RaiPlay, l’artista ha rivelato di essere affetta da una rara patologia. “di