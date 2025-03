Biccy.it - Rose Villain sul marito famoso: “Vi svelo come ci siamo conosciuti”

in questo momento si gode il successo dell’uscita dell’album (il celebre Radio Vega, quello senza featuring femminili) e per promuoverlo ha anche rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha parlato pure di suo, Andrea Ferrara, meglio notoSixpm.“Avevo sognato tutto l’album e così, al risveglio, sono andata da Andy e gli ho detto soltanto “rosso, stelle, serpenti”. Lui non sofaccia, ma riesce sempre a realizzare quello che immagino, fa esattamente quello che ho in testa. Io che nella vita sono una persona davvero caotica, disordinata e disorganizzata, nella musica, invece, so esattamente che cosa voglio. Tra produttore e artista succede qualcosa di misterioso e magico”.e Sixpm si sono sposati nel 2022. “Con Andrea ciprima innamorati musicalmente, il nostro primo incontro è avvenuto in studio.