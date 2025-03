Sbircialanotizia.it - Rose Villain e l’odio per i suoni: “Impazzisco”. Cos’è la misofonia

Leggi su Sbircialanotizia.it

La cantantesoffre di misofonia. Lo ha rivelato in un’intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan per la nuova puntata di ‘Hot Ones’ che andrà in onda domani su Rai Play: “Io ho un problema con le persone, soffro di misofonia e se la gente fa dei rumori io”. Mala misofonia? Letteralmente . L'articoloper i: “”.laè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.