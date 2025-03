Romadailynews.it - Roma, vendeva la “droga del combattente” tra Termini e Napoli: arrestato 35enne

Il pusher trasportava e spacciava Tramadolo, noto per i suoi effetti euforici. Sequestrati oltre 300 blisterL’indagine è partita grazie a una segnalazione anonima inviata tramite l’applicazione “YouPol”, nella quale un cittadino ha fornito la descrizione e le foto del sospettato. Secondo il rapporto, l’uomo arrivava ogni giorno alla stazionea bordo di una Ford Fiesta rossa e si muoveva tra via Giolitti e le zone limitrofe per incontrare i clienti.La segnalazione, acquisita in tempo reale dalla sala operativa della Questura di, ha permesso agli investigatori del commissariato Viminale, in collaborazione con la Polizia Ferroviaria per il Lazio, di identificare rapidamente il sospetto e monitorarne i movimenti.Martedì pomeriggio, gli agenti hanno atteso il suo arrivo dae lo hanno osservato mentre cedeva alcune pasticche a un cliente in cambio di denaro.