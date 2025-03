Sololaroma.it - Roma, stagione finita per Dybala: le alternative per Ranieri

Ladi Pauloè già terminata. La Joya si sottoporrà ad un’operazione chirurgica per risolvere la lesione del tendine semitendinoso subita dopo un colpo di tacco contro il Cagliari e i tempi di recupero sono stimati in circa 3 mesi. Lasenza l’argentino perde tantissimo, ma questa situazione può diventare un’opportunità per chi finora ha vissuto un po’ alla sua ombra.dovrà essere bravo a motivare i suoi e a trovare la combinazione giusta. Soulé primo indiziatoLa scelta più logica per sostituiresembra essere Matias Soulé. L’argentino ha caratteristiche simili alla Joya: è mancino, ama partire da destra per accentrarsi sul piede forte e creare superiorità numerica. Nelle ultime nove partite ha dimostrato di poter incidere, trovando anche due gol decisivi contro Empoli e Parma.