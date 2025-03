Serieanews.com - Roma, rivoluzione in difesa: addio Hummels, tris d’assi nel mirino

In casaè pronta lainin vista della prossima stagione:saluterà, tre i talenti nelinnel– SerieAnewsLaè reduce da sette vittorie consecutive in campionato, un filotto che ha acceso le speranze dei tifosi per un posto in Champions League. Con 49 punti in classifica, la squadra di Ranieri si trova a solo quattro lunghezze dal quarto posto, un obiettivo che rimane a portata di mano. Ma mentre il presente si fa sempre più interessante, la dirigenza giallorossa è già al lavoro per il futuro, e uno dei settori su cui si concentreranno maggiormente sarà la.La situazione di Mats: ecco perché saluteràUn capitolo che sicuramente segnerà il mercato dellaè la situazione di Mats, arrivato a parametro zero lo scorso settembre.