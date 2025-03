Romadailynews.it - Roma, rapine in tre supermercati e furto in farmacia: due arresti

Blitz dei Carabinieri: uno in carcere, l’altro ai domiciliari con braccialetto elettronicoDalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia diCassia, su mandato della Procura della Repubblica di, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini, ritenuti responsabili di tree unaggravato. Uno è stato condotto in carcere, mentre l’altro è finito aglidomiciliari con braccialetto elettronico.L’indagine, condotta tra luglio e dicembre 2024, ha permesso di ricostruire il modus operandi dei due soggetti. Il primo, con il volto coperto da una mascherina FFP2 e il capo nascosto da un indumento, minacciava i dipendenti, anche con un coltello, per farsi consegnare l’incasso, sottraendo in totale oltre 4mila euro.