Roma rapine in serie in supermercati e una farmacia | ora scattano gli arresti

, 20 marzo 2025- Dalle prime luci dell’alba, nel comune di, su delega della Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Compagnia diCassia hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari – emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 2 persone, di cui 1 destinataria di custodia cautelare in carcere e 1 della misura deglidomiciliari con dispositivo di controllo elettronico, gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di rapina, furto aggravato e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.La misura cautelare, che trae origine da una articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica die condotta, tra luglio e dicembre 2024, dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di– Cassia, ha permesso, attraverso le denunce presentate dalle vittime, le testimonianze di alcuni dipendenti nonché dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali e dei tabulati di traffico telefonico e telematico, di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati, in ordine alla commissione, in concorso e con medesimo modus operandi, di tree un furto aggravato, perpetrati tutti nel mese di luglio 2024, in danno di tre(di cui uno per ben due volte) e di una, nei comuni di, quartiere La Giustiniana, e Formello (RM), loc.