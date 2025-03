Sololaroma.it - Roma Primavera, tegola per Falsini: Misitano si opera e si avvicina all’Atalanta

Non solo la prima squadra, anche ladeve fare i conti con un’assenza pesante. Giulio, capocannoniere della squadra con 14 gol e 6 assist in 22 partite di1, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede destro. Il club giallorosso ha annunciato l’zione con un comunicato ufficiale, spiegando che si è trattato di un’osteosintesi con vite del V metatarso. Per lui stagione finita, proprio nel momento più delicato della corsa al titolo.Questo il comunicato della: “Nella giornata odierna il calciatore Giulioè stato sottoposto, alla presenza del medico sociale, ad intervento di osteosintesi con vite del V metatarso del piede destro. Il calciatore verrà dimesso domani e inizierà il protocollo riabilitativo“. Nella giornata odierna il calciatore Giulioè stato sottoposto, alla presenza del medico sociale, ad intervento chirurgico di osteosintesi con vite del V metatarso del piede destro.