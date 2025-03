Iltempo.it - Roma nei guai, Dybala si opera: ecco i tempi di recupero

Leggi su Iltempo.it

Paulosi. Dopo l'infortunio al tendine semitendinoso sinistro accusato durante l'ultima gara di campionato contro il Cagliari l'attaccante dellaha deciso, in accordo col club giallorosso, di sottoporsi a un intervento chirurgico per recuperare al meglio dalla lesione tendinea. Dopo gli esami strumentali dello scorso lunedì e alcuni consulti delle scorse ore, l'argentino sceglie la strada dell'zione che allungherà idima consentirà al fantasista giallorosso una guarigione completa. Così il club in una nota: "Paulosi sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro.Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per unottimale dall'infortunio".