Roma Lecce all’orizzonte | oggi la ripresa degli allenamenti

La sosta Nazionali prosegue e lasta recuperando sempre di più le energie. I giallorossi sono riusciti a rialzarsi dopo l’eliminazione dall’Europa League, grazie ad una vittoria per 1-0 con il Cagliari. Un successo cruciale, che ha scacciato da subito dubbi e spettri del passato. L’obiettivo rimane chiaro: centrare quel 4° posto che appariva un semplice sogno e che risulta ora a soli quattro punti di distanza. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno preparare nel migliore dei modi la prossima partita con il, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Il cliente è estremamente ostico e Claudio Ranieri è consapevole di dover tenere tutti sull’attenti, per non sottovalutare l’impegno. Il coach di Testaccio ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, che riprenderà solo20 marzo ad allenarsi in quel di Trigoria.