Roma lamentele a Bilbao | Sicurezza violenta

Durante l’ultima partita di Europa League della, giocata in trasferta al San Mamés di, la questione dellaè stata problematica, e i tifosi giallorossi hanno lamentato un eccessivo uso della violenza da parte delle forze dell’ordine basche; la stessaè intervenuta a difesa dei suoi tifosi: la società giallorossa ha espresso le sueriguardo agli episodi di violenza verificatisi durante tutta la partita, chiedendo spiegazioni direttamente alla UEFA.Laha inoltre spiegato come i gesti violenti, che comprendono addirittura l’uso del manganello sul mucchio, sono stati soprattutto da parte della vigilanza privata del San Mamés, e abbiano creato situazioni di pericolo e di calca, mettendo seriamente a rischio la salute dei tifosi di tutte le età.Con l’avvicinarsi della finale di coppa, che si terrà proprio a, la UEFA ha dovuto correre ai ripari, aprendo un fascicolo riguardante la situazione, consapevole che la finale non potrà avere questo tipo di dinamiche; sarebbe infatti uno scandalo lasciare che una situazione simile si ripeta, soprattutto considerando che, a differenza della gara in questione, la finale potrebbe coinvolgere due tifoserie estranee, numerose e appassionate, stimolate dal clima che si crea in un evento di questa portataLe parole dei diretti interessatiNonostante le situazioni che si sono create siano state viste direttamente dallo staff dellae dall’emittente UEFA, la polizia basca ha negato ogni colpa e ha dichiarato, durante un’intervista a El Mundo: “Non ci sono stati errori da parte nostra, abbiamo agito per rispettare lae gli obiettivi che ci siamo posti.