Sololaroma.it - Roma, Dybala assiste all’allenamento: i motivi dietro la scelta dell’operazione

Paulosi sottoporrà a un intervento chirurgico sul tendine semitendinoso sinistro, notizia che nessun tifoso dellasperava di ricevere. Inizialmente si pensava a una terapia conservativa, che avrebbe potuto permettergli di tornare in campo nelle ultime partite della stagione. Tuttavia, il rischio di una ricaduta era troppo alto, come dimostrato dall’infortunio contro il Cagliari, avvenuto dopo aver già provato a gestire l’edema con trattamenti più blandi.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, laè stata influenzata anche dalla famiglia Friedkin, che ha garantito al’accesso a uno dei migliori specialisti al mondo. Considerando che l’area del tendine da operare è minuscola (tra i 4 e i 7 millimetri), la precisione chirurgica è fondamentale per evitare complicazioni future.