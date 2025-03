Sololaroma.it - Roma, caccia al dopo Ranieri: Sarri guida una corsa a tre

Leggi su Sololaroma.it

La sosta Nazionali entra sempre di più nel vivo e per laè tempo di ricaricare le pile. I giallorossi si stanno riposando in questo inizio di pausa e vogliono arrivare pronti alla ripresa del campionato. Il 4° posto che appariva una semplice chimera solo 2 mesi fa dista ora solo quattro punti. Il traguardo è ampiamente alla portata ma va raggiunto con impegno e sacrificio, in questo finale di stagione. I capitolini inizieranno questo tour de force a partire dalla partita con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Se è vero che il presente inizia ad essere sereno, è altrettanto lecito programmare il futuro. Al termine dell’annata, infatti, Claudiosi ritirerà ed entrerà a far parte della dirigenza, con laal sostituto che si starebbe infiammando.