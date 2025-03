Ilgiorno.it - Rodacciai cresce ancora: l’investimento è doppio

Bosisio Parini (Lecco) – Duratura, resistente, inossidabile, come l’acciaio e ora anche l’alluminio., colosso brianzolo della metallurgia tra i più importanti in Europa, apre due nuovi stabilimenti e diversifica la produzione con l’alluminio. Con un investimento di 13 milioni di euro nella sede di Bosisio, è stato realizzato e reso operativo uno stabilimento di 7mila mq per la realizzazione di rotoli trafilati in acciaio al carbonio e speciali con finiture altamente specializzate per l’applicazione nello stampaggio a freddo. La nuova unità produttiva, dotata di forni evoluti per lo svolgimento dei trattamenti termici, occupa più di 30 addetti e ha una capacità produttiva di 40mila tonnellate annue, per un fatturato atteso superiore ai 40 milioni di euro. Sempre a Bosisio è in fase di ultimazione e apertura un’altra nuova area produttiva dedicata alla realizzazione di rotoli trafilati in alluminio.