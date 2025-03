Zon.it - Roccapiemonte, inaugurato il nuovo Centro Raccolta RAEE

Il Sindaco Carmine Pagano, il Vicesindaco ed assessore Roberto Fabbricatore e l’assessore Annabella Ferrentino comunicano che è stato ufficialmentein via della Fratellanza aildi(rifiuti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche). Presenti, oltre agli operatori del servizio di igiene urbana guidati da Michele D’Auria, responsabile di cantiere, Nicola Palumbo, referente della ditta che ha eseguito i lavori e Francesco Coda, curatore del progetto. Sul sito istituzionale del Comune diwww.comune..sa.it è possibile scaricare e visionare il regolamento completo di gestione, accesso e funzionamento delcon gli allegati da compilare per effettuare i conferimenti.In sintesi, l’accesso per il conferimento gratuito presso ildei rifiutiè previsto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, l’utente viene riconosciuto dagli addetti del servizio di igiene urbana, attraverso l’esibizione e la lettura del codice fiscale.