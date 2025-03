Metropolitanmagazine.it - Roberto Saviano, chi è la “misteriosa” fidanzata Meg (Maria Di Donna) ex cantante dei 99 Posse

di, conosciuta con il nome di Meg, è la compagna di. Un amore vissuto lontano dal clamore mediatico quello tra lae il giornalista. Lo scrittore, conosciuto in tutto il mondo per il best seller “Gomorra”, in seguito alle rivelazioni inserite nel volume vive dal 2006 sotto scorta. Il motivo?è stato minacciato dai clan camorristici di morte in seguito al suo operato e ad alcune dichiarazioni fatte nel corso di una manifestazione a favore della legalità a Casal di Principe. Lo scrittore è molto restio a parlare della sua vita privata e sentimentale, ma da diverso tempo è felicemente fidanzato con unadavvero speciale. Classe 1979, lo scrittore è conosciuto soprattutto grazie a Gomorra, romanzo d’esordio in cui ha raccontato la Camorra come mai nessuno aveva fatto prima.