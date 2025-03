Amica.it - Roberto Bolle compie 50 anni e danza tra i dipinti di Caravaggio

(askanews) – Metti una notte al museo:– tra esattamente una settimana compirà 50tra ben 22diraccolti in una mostra unica a Palazzo Barberini in Roma. Le immagini, realizzate a notte fonda nel museo vuoto, sono straordinarie: il ballerino sembra fondersi letteralmente con il dipinto. Sono i primi passi di due progetti molto attesi che l’Étoile sta per presentare.Il primo è la seconda edizione del programma televisivo Viva lache andrà in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1. Il secondo è l’opera intera di Mauro Bigonzetti,cheha deciso di portare per la prima volta in Italia e che, grazie al supporto del Ministero della Cultura e del Sovrintendente Carlo Fuortes, debutterà il 9 maggio a Firenze al Teatro del Maggio Fiorentino e poi al Teatro degli Arcimboldi dal 15 al 21 maggio.