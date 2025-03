Cultweb.it - Roberto Benigni “risponde” a Giorgia Meloni con il monologo su Ventotene

Il tempismo è tutto nella vita. Così, ieri sera,è tornato su Rai Uno con lo show “Il sogno”. Caratterizzato, anche, da un emozionantesull’Unione europea nel giorno in cui la premiersi è distaccata dal Manifesto discritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Giorgio Colorni spiegando che la loro idea di Europa non fosse la sua. Dopo le polemiche per le dichiarazioni dialla Camera,ha rilanciato la bellezza dell'”L’esperimento democratico più emozionante che ci sia“, l’Unione Europea appunto.“L’Europa è il continente più piccolo del mondo che ha acceso la miccia di tutte le rivoluzioni, ha trasformato il pianeta, da tremila anni è la fucina dove sono stati forgiati alcuni fra i più grandi pensieri dell’umanità, inventando la logica, la ragione, il dubbio, la libertà, la democrazia, il teatro lo sport, la chimica moderna, la coscienza di classe, spaccando l’atomo, dipingendo la Sistina.