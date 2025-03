Unlimitednews.it - Roberto Benigni e “Il sogno”, un viaggio tra Europa, storia e libertà

MILANO (ITALPRESS) – A dieci anni da I dieci comandamenti,è tornato in televisione con Il, show in diretta su Raiuno e in Eurovisione, in contemporanea su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay.Il premio Oscar ha alternato ironia e riflessione, tra attualità,e politica. Con il suo inconfondibile stile,ha messo in fila temi che sono andati dalla costruzione dell’Unione Europea ai pericoli del nazionalismo, da Ventotene alla cura per la guerra passando per battute su Elon Musk, Giorgia Meloni, Donald Trump e il panorama internazionale.Tra riferimenti al passato e alla contemporaneità, il comico toscano ha portato in scena un monologo in cui ha celebrato le conquiste dell’umanità e messo in guardia sui rischi del presente.ha aperto il suo show Ilsalutando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “che so che ci sta guardando”, e papa Francesco.