Ilfattoquotidiano.it - Roberto Benigni convince il pubblico di RaiUno con 4.396.000 spettatori e il 28% di share: “Nel Manifesto di Ventotene c’è l’idea di un’Europa unita”

Ilha risposto presente regalando aottimi ascolti. Davanti alla tv per “Il Sogno” c’erano 4.396.000con il 28% di, in onda dalle 21.45 alle 00.01. La stessa scenografia, la musica di Nicola Piovani, l’abito blu di sempre e la camicia bianca senza cravatta. Per più di due ore, senza pause pubblicitarie, il premio Oscar va avanti senza un gobbo e senza ospiti. I testi sono die Michele Ballerin, lo spettacolo è scritto con Stefano Andreoli. Questa volta non tocca alla Costituzione, alla Divina Commedia, ai Dieci Comandamenti. Dieci anni dopo il suo ultimo show, nel mezzo tanti passaggi sanremesi (anche “Il Sogno” era stato annunciato al Festival), lo spettacolo è dedicato alla storia dell’Unione europea raccontata come una favola “scritta da uomini che non pensavano alle prossime elezioni ma alle prossime generazioni“.