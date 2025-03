Donnapop.it - Roberto Benigni ascolti tv Il sogno: quanto ha fatto il programma ieri sera? Ecco auditel e share, numeri assurdi

Leggi su Donnapop.it

, 19 marzo 2025, la televisione italiana ha offerto unata ricca di contenuti per tutti i gusti, ma al centro della scena c’era senza dubbiocon il suo Il, trasmesso su Rai 1. Il, che mescola cultura e intrattenimento, ha suscitato grande curiosità e ha attirato l’attenzione del pubblico.La concorrenza era agguerrita, con su Canale 5 ilLo show dei record, condotto da Gerry Scotti. Ma come ha risposto il pubblico a questa sfida? Idegliparlano chiaro, ed è il momento di scoprire i datiditv IldihaIldiha segnato un successo straordinario su Rai 1, con una media di X spettatori e unodel %. Il, che ha portatosul palco per un viaggio emozionante tra la cultura e la sua visione della vita, ha saputo affascinare il pubblico con la sua carica di emozione e intelligenza.