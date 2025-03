Lanazione.it - Rlc sistemi, ora vincere. Il sesto posto è possibile

Per la seconda partita consecutiva, la RlcPrato deve arrendersi di fronte alla capolista del campionato di Serie B Femminile. Se in occasione dello scorso turno era stata la Nico Basket ad avere la meglio, stavolta Billi e compagne cadono sul campo dell’altra prima della classe, la Sisas Pallacanestro Perugia. La compagine guidata da coach Pilli tiene testa alle umbre per tutto il primo tempo. Un primo tempo contraddistinto dall’ottimo lavoro di entrambe le difese e dalle basse percentuali dei due attacchi. Non a caso, all’intervallo il tabellone luminoso recita solamente 20-14. La formazione di casa però cambia marcia nella terza frazione, che risulterà decisiva ai fini del risultato. Già, perché la squadra perugina fa registrare un parziale di 22-6, che le consente di presentarsi all’inizio dell’ultimo periodo sul 42-20.