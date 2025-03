Rompipallone.it - Rivoluzione Juventus: sacrificato Yildiz, già bloccato il sostituto – TS

Le sconfitte con Atalanta e Fiorentina spingono laa fare profonde riflessioni sul futuroI bianconeri sono ancora in corsa per il quarto posto, ma una mancata qualificazione in Champions League complicherebbe e non poco i piani del club bianconero.La sosta del campionato arriva nel momento migliore per la. Già, perché i bianconeri hanno bisogno di rifiatare, recuperare energie fisiche e mentali in vista del rush finale di campionato. I due recenti ko con Atalanta e Fiorentina hanno riaperto tutte le ferite dellache prima della sconfitta con gli orobici avevano inanellato cinque vittorie di fila in campionato, battendo anche la capolista Inter nel derby d’Italia. In mezzo, però, sono arrivate le eliminazioni da Champions League e Coppa Italia e così ora per la truppa di Thiago Motta c’è un solo obiettivo da perseguire.