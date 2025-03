Calciomercato.it - Ritorno Conte e addio eccellente alla Juve: “Ceduto per 80 milioni”

Tempi durintus: Thiago Motta sempre più in bilico, mentre senza Champions ci saranno delle scelte dolorose sul mercatoStagione finora fallimentare per lantus, fuori dalle coppe e che rischia anche di mancare l’accessoprossima Champions League, obiettivo minimo per la ‘Vecchia Signora’.Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itC’è Thiago Motta sul banco degli imputati, che per il momento è stato riconfermato al timone della ‘Vecchia Signora’. L’allenatore italo-brasiliano è sotto esame per il finale di campionato e difficilmente ad oggi proseguirà la sua avventuraContinassa anche nella prossima stagione. Si fa largo l’ipotesi quindi di un nuovo ribaltoneguida della squadra bianconera e il quarto posto potrebbe non bastare a Motta per tenersi stretta la panchina.