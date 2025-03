Lanazione.it - Riparte il master Vased, avanguardia per le pratiche interventistiche endovascolari

Pisa, 20 marzo 2025 - È giunto alla V edizione ildi II livello(La teoria e la pratica dell'accesso vascolare per emodialisi), il percorso formativo coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che nasce da un progetto didattico condiviso con il Gruppo di studio degli Accessi Vascolari della Società Italiana di Nefrologia (GdPAV-SIN) ed in collaborazione con il GdS della SICVE (Società Italiana di Chirurgia Vascolare) e di Radiologia Interventistica della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica). Il, rivolto a medici nefrologi, anestesisti, radiologi interventisti, angiologi, cardiologi, chirurghi vascolari e generali impegnati nella gestione degli accessi vascolari per emodialisi, ha come obiettivo quello di trasmettere esperienze e conoscenze sulle, sul posizionamento eco guidato di cateteri venosi centrali e sul confezionamento chirurgico di accessi vascolari nativi e protesici.