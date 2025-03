Quotidiano.net - Rinvio delle contromisure Ue sui dazi Usa: entrata in vigore a metà aprile

Leggi su Quotidiano.net

La Commissione ha deciso di rinviare i tempi di due categorie dicontro iUsa su acciaio e alluminio dell'Ue. Di conseguenza, leannunciate il 12 marzo entreranno in. Lo annuncia un portavoce della Commissione, che aggiunge: "allineando le tempistiche, la Commissione si consulta con gli Stati membri su entrambi gli elenchi contemporaneamente. In questo modo si ha più tempo per discutere con l'amministrazione statunitense." Secondo Bloomberg tra i prodotti americani coinvolti nelc'è il whiskey.