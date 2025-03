Juventusnews24.com - Rinnovo Gatti, Balzarini svela come stanno le cose: «Gatti non ha ancora messo il nero su bianco per un motivo». La rivelazione!

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, Gianniha parlato del possibiledi contratto con la Juve da parte di Federico: ecco le sue paroleAttraverso il suo canale You Tube, Giannihato il futuro di Federico. Ecco cos’ha detto sul possibiledel difensore della Juve. PAROLE – «non hailsuidel contratto, perché la Juve intende capire e vedere chiaro sul futuro. Detto in parole povere:non hafirmato il prolungamento del contratto perché vuole capire se ci saràThiago Motta o no sulla panchina per la prossima stagione».Leggi su Juventusnews24.com