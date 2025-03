Calcionews24.com - Rinnovi Gatti McKennie in casa Juve, la clamorosa decisione della dirigenza! Incertezza massima sul futuro

Leggi su Calcionews24.com

, il periodo di difficoltàsquadra passa anche daidi giocatori come: ecco lasocietà Non è un periodo certamente semplice quello che sta attraversando la, costretta a fare i conti con una brusca frenata che sta condizionando pesantemente il cammino dei bianconeri in campionato, in corsa per .