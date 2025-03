Ilrestodelcarlino.it - Rinasce la Croce dell’Osservanza. Grazie a un finanziamento privato presto inizierà la ricostruzione

È la vittoria della tradizione religiosa, ma soprattutto è un grande regalo di uncittadino che esprime la considerazione e la stima per la nostra città. Città che, col crollo improvviso di un braccio in pietra serena dellaall’inizioil 5 dicembre 2019, era rimasta orfana di un simbolo cattolico legato alla più stretta tradizione. Ora verrà ricostruita,a un atto di grande e ammirevole generosità. Infatti la famiglia Marchesini, dopo due anni di lunghi e costanti contatti, sia con il Comune che con la Sovrintendenza è riuscita a portare a termine la pratica didi una nuovain bronzo (lo zoccolo rimarrà in pietra). Tutti i lavori, sia di carotaggio per verificare la solidità del terreno che di consolidamento della nuova struttura per sostenere il peso, e tutto ciò che concerne l’opera finita, saranno a carico dei Marchesini, a riprova di come una famiglia privata possa desiderare di restituire alla città quellache, per i bolognesi, rappresenta un punto di riferimento storico, ma soprattutto religioso.