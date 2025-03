Rimpianto Kvaratskhelia senza di lui il Napoli è crollato | da 235 punti a partita a 155 Gazzetta

Ilnapolista.it - Rimpianto Kvaratskhelia, senza di lui il Napoli è crollato: da 2,35 punti a partita a 1,55 (Gazzetta)

di lui il: da 2,35a 1,55 ()C’era uncon, primo in classifica e a vele spiegate verso lo scudetto. E uncon una mediada metà classifica e in evidente difficoltà.Lo ricorda ladello Sport con Antonio Giordano:Con Kvara, anche apparentemente svagato, certo turbato dal Psg, iin classifica, alla ventesima, erano 47, tre in più dell’Inter, quattro oltre l’Atalanta e una media da 2,35 aE se i puristi oppongono resistenza, e considerano l’ex principe azzurro già un separato in casa da Firenze, evitata per un affaticamento muscolare o vai a capire quale sia la verità, la questione cambia relativamente: media 2,23, niente male.di lui, la mediaè calata a 1,55.