Sport.quotidiano.net - Rimini in missione Coppa Italia. Per i tifosi è caccia al biglietto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima c’è la trasferta di Sassari, quella in programma sabato in campionato, ma con la testa idelsono già alla gara d’andata della finale diche la squadra di Buscè martedì giocherà in casa della Giana Erminio. E ieri è scattata laai biglietti. Poco più di 800 (806 per la precisione) i tagliandi del settore ospiti a disposizione dei romagnoli. Si potranno acquistare soltanto in prevendita e nel primo giorno (ieri) sono stati tanti i riminesi che hanno già prenotato il proprio posto allo stadio ‘ Città di Gorgonzola’. L’appuntamento è fissato per martedì sera (calcio d’inizio alle 20.30 e per idelsi tratta un po’ di un appuntamento con la storia. Perché ilnella sua un trofeo lo ha alzato soltanto una volta, quella Superdi serie C rivolta verso il cielo ormai quasi 20 anni fa da Luca D’Angelo.