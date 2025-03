Dayitalianews.com - Rimasto solo dopo la morte della moglie, 95enne chiama dei carabinieri: “Sento dei rumori”, ma in fondo vuole solo un po’ di compagnia. Il gesto di solidarietà dei militari della stazione di Supino

Undi grande umanità quello compiuto daidi, che nella serata di martedì hanno risposto allata di un anziano di 95 anni,e spaventato, offrendo nonsicurezza, ma anche ascolto e conforto.L’allarme persospettiL’uomo, che ha perso lada poco, ha contattato il numero di emergenza segnalando stranivicino al portonesua abitazione, situata in via Selvotta. Temendo un tentativo di intrusione, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.Il sopralluogo e la scopertasolitudineIsono arrivati immediatamente, eseguendo un controllo accurato all’esterno dell’abitazione. Tuttavia, non hanno trovato alcun segno di effrazione o presenze sospette.aver rassicurato l’anziano, hanno intuito che dietro quella telefonata si celava un prosenso di solitudine.