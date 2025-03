Rifugiati da Gaza riabbracciano il genitore nel giorno della festa del papà dopo mesi di lontananza

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –dii figli hanno riabbracciato il padre, alla finedel, nell’appartamento a Villaggio Novoli dove sono ospitati.Protagonistavicenda è una famiglia rifugiata da, che si era dovuta separare: i bambini e la mamma sono arrivati a Firenze l’estate scorsa tramite i corridoi umanitari sanitari, e alcuni dei figli sono stati presi in cura al Meyer per una rara malattia genetica. Il padre invece era rimasto a.Mamma e figli erano stati assegnati dalla Prefettura a una struttura di accoglienza per richiedenti asilo gestita dalla cooperativa il Girasole e poi hanno trovato alloggio in uno degli appartamenti del progetto Case Preziose, grazie alla collaborazione tra Il Girasole e il Consorzio Fabrica: cinque abitazioni all’interno di Villaggio Novoli – il condominio del progetto Vivismat, realizzato grazie alla collaborazione tra il Consorzio Fabrica, il Consorzio Co&So, la cooperativa Il Girasole e il contributoFondazione CR Firenze– che sono sono state messe a disposizione di housing sociale temporaneo per nuclei familiari in difficoltà.