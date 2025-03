Messinatoday.it - Ricostruzione dopo il maltempo, 22 milioni dalla regione: ecco i fondi per il Messinese

Leggi su Messinatoday.it

Via libera a 21,9di euro per riparare i danni causati dalche ha colpito la Città metropolitana di Messina tra il 22 e il 27 novembre e il 3 dicembre 2022. Il Dipartimento nazionale ha approvato e finanziato in via definitiva il piano di interventi predisposto dal dipartimento.