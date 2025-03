Ricerca è scritto nel patrimonio genetico un capitolo nascosto dell’evoluzione umana

Leggi su Ildenaro.it

nel Dna un: racconta che all’origine degli esseri umani moderni ci sono state non una, ma due popolazioni diverse, che si sono separate circa 1,5 milioni di anni fa per poi riunirsi nuovamente intorno a 300mila anni fa. Questi due gruppi, i cui candidati più probabili sono Homo erectus o Homo heidelbergensis che vivevano entrambi in Africa in quel periodo, hanno contribuito rispettivamente per l’80% e il 20% al nostro. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Genetics, si deve a un gruppo didell’Università britannica di Cambridge che ha utilizzato i dati genetici ottenuti dal progetto ‘1.000 Genomi’, un’iniziativa globale che ha sequenziato l’intero Dna di popolazioni moderne provenienti da Africa, Asia, Europa e Americhe.