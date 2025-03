Internews24.com - Ricci Inter, il centrocampista è un obiettivo dei nerazzurri? Possibile investimento in arrivo

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il regista del Torino piace ai: il punto di Pedullà sul talento dei granatavenuto in diretta su Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto anche sui, parlando anche della pista riguardante il regista del Torino.TALENTI – «Sarà un mercato su giocatori giovani: per Nico Paz dipenderà anche dal Como, non è semplice. L’ha mosso dei passi per lui ma il Como ha soldi per fare tre guerre calcistiche: dovrebbe essere il ragazzo a dire “a Como non sto bene, voglio tornare al Real”, ma è una cosa che va sviluppata. Si seguono gente come Castro e, magari qualcosa all’estero di importante. Io mi aspetto investimenti sui cartellini di ragazzi del 2003-2004 consolidati». DIFESA – «Servirà un difensore centrale: Beukema piace a tutti, anche all’