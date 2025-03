Thesocialpost.it - Riarmo, la falsa partenza: i 27 si spaccano sull’attuazione

Il nuovo piano europeo per la difesa, noto come “RearmEu”, rischia di subire un brusco arresto prima ancora della sua effettiva attuazione. Il Consiglio Europeo, che si apre oggi a Bruxelles, rappresenta un banco di prova per la proposta da 800 miliardi avanzata nei giorni scorsi dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.Nelle trattative preliminari, la Commissione ha dovuto affrontare numerose resistenze. Il problema non riguarda tanto l’approvazione del piano, quanto la sua effettiva applicazione. L’accusa principale è chiara: il progetto avvantaggerebbe soprattutto la Germania. Diversi Stati membri, tra cui Italia, Francia, Olanda, Svezia e Spagna, hanno già dichiarato di non voler attivare la cosiddetta clausola di salvaguardia, che permetterebbe di aumentare il deficit dell’1,5% per spese militari a partire dal prossimo aprile.