Thesocialpost.it - Riarmo Europa, Salvini spacca il governo: “Meloni non ha il mio mandato…”

Leggi su Thesocialpost.it

BRUXELLES – Matteoalza la voce contro il Rearm Ue, il piano dieuropeo che divide i governi dell’Unione. “ha il mandato per difendere l’interesse nazionale italiano. E non penso che quello di cui sta parlando qualcuno a Bruxelles corrisponda a questo interesse”, afferma il leader della Lega, in un attacco che sembra più una dichiarazione di posizionamento che una reale minaccia di rottura. Poco prima, Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, aveva rafforzato la linea puntando il dito contro la Germania: “Si è fatta la sua modifica costituzionale fregandosene delle regole europee e del Rearm Ue. E l’Italia non approverà una risoluzione che dia ail mandato di approvare il Rearm Ue“.Tuttavia, il problema potrebbe non porsi: la premier Giorgia, giunta nella capitale belga per il Consiglio europeo, ha già espresso il suo scetticismo sul progetto.