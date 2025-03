Agi.it - Riapre a Roma il Ponte di Ferro, maxi ristrutturazione dopo l'incendio del 2021

Leggi su Agi.it

AGI - "È un nuovo, un intervento davvero straordinario per ingegneristiche e tempi di realizzazione. Unnuovo che però si richiama all'antico". Lo dice il sindaco diRoberto Gualtieri inaugurandoquasi venti mesi di lavori la riapertura deldell'Industria o 'di', all'Ostiense. Costata 18 milioni ed eseguita dall'Anas, è una delle grandi opere del Giubileo i cui lavori sono iniziati a luglio 2023. All'inaugurazione era presente anche il vice premier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. "Avevamo due alternative, una era restaurare alla meno peggio ilbruciato, lasciando una struttura che avrebbe consentito il passaggio solo di alcuni veicoli - dice - e tutti i veicoli sotto gli autobus, quelli più pesanti, non sarebbero potuti passare. Oppure chiuderlo per tutto.