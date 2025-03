Riapertura Ponte di Ferro | torna finalmente a unire i quartieri Ostiense e Trastevere

Leggi su Funweek.it

Dopo oltre tre anni di chiusura, oggi Roma festeggia ladeldell’Industria, conosciuto da tutti come ildi, che. viadotto, chiuso dal tragico incendio dell’ottobre 2021, è stato completamente rinnovato e inaugurato ufficialmente alla presenza delle istituzioni e di numerosi cittadini.Il nuovoè più largo, resistente e moderno. La grande novità è la possibilità di transito per gli autobus, un sogno che diventa realtà per il trasporto pubblico romano, grazie a una portata aumentata fino a 26 tonnellate, rispetto alle 3,5 tonnellate che avrebbe potuto reggere un semplice restauro conservativo. Sono state realizzate due passerelle protette e sicure per pedoni e ciclisti, rendendo ilnon solo un’infrastruttura strategica ma anche uno spazio urbano più vivibile.